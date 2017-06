Homem fica ferido após brigar com companheiro da ex-mulher

Violência 05/06/2017 | 16h05 Atualizada em

Um homem foi preso e outro ficou ferido após uma briga no final da noite de sábado em São Vicente do Sul, na Região Central. O caso aconteceu no Bairro Novo Horizonte, e a motivação do crime ainda está sendo investigada.

De acordo com a delegada Débora Poltosi, responsável pelas investigações, um homem de 41 anos teria ido até a casa de sua ex-mulher à procura do companheiro dela, um homem de 36 anos. O ex-marido estava com um facão e, de acordo com a polícia, não teria aceitado o término do relacionamento.

Ao chegar ao local, os dois discutiram. O ex-marido desferiu golpes de facão no outro homem, que acabou disparando seis tiros de um revólver calibre 32. Ambos ficaram feridos.

O homem de 41 anos, que foi atingido pelos disparos, foi socorrido e encaminhado para atendimento no Hospital São Vicente Ferrer, mas, em decorrência da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde passou por uma cirurgia e permanece internado em estado regular.

O autor dos disparos foi encontrado pela Brigada Militar logo após o crime. Ele passou por atendimento médico por conta dos ferimentos de facão e, depois, foi recolhido ao Presídio Estadual de São Vicente do Sul.



A Polícia Civil aguarda a finalização do inquérito para fazer os encaminhamentos dos dois envolvidos no fato. Nos próximos dias, testemunhas devem ser ouvidas para apurar as circunstâncias do crime.