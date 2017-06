Homem é encontrado morto no interior de Júlio de Castilhos

Região 05/06/2017 | 17h41 Atualizada em

Um homem foi encontrado morto, no interior de Júlio de Castilhos, no último sábado. A Polícia Civil da cidade investiga o caso.

De acordo com a delegada Alessandra Padula, José Alcione Pozzer de Oliveira, 52 anos, saiu de sua casa – no distrito de Três Mártires, interior do município – para caçar. Como ele não voltou, a mulher e alguns vizinhos começaram a procurá-lo.

Ele foi encontrado, por volta das 19h de sábado, no meio do mato, caído sobre uma arma, sem vida e com a marca de um tiro no rosto.

A Polícia investiga se o tiro foi acidental ou se foi um suicídio. Para a delegada, é provável que ele tenha caído e disparado contra si, acidentalmente, mas é preciso aguardar o resultado da perícia para confirmar a hipótese.