Fábrica de nutrição animal vai ampliar sede em São Gabriel

Considerada uma das líderes nacionais no setor de nutrição animal, a Brasão do Pampa Suplementos Minerais planeja a ampliação das atividades em São Gabriel. Na última quinta-feira, os sócios-proprietários da empresa, os irmãos Leandro e Gustavo Laureano, foram recebidos pelo prefeito Rossano Dotto Gonçalves (PDT) e o secretário municipal da Fazenda, Artur Goularte, para apresentar o projeto ao Executivo.

A empresa propôs ao Poder Executivo um termo de cooperação com apoio logístico do município, nos termos da legislação atual, para que sejam atendidas as adequações necessárias para garantir a expansão da indústria, visando o incremento produtivo e o aumento da sua capacidade empregadora. Desse modo, os proprietários da Brasão do Pampa esperam gerar mais renda e empregos no município da Fronteira.

A fabricante de nutrição animal desenvolve produtos e insumos adaptados para o Bioma Pampa, para facilitar a vida do produtor da região. No último dia 31 de maio, a empresa, com sede em São Gabriel, completou 16 anos de atuação.

– A Brasão é uma marca de referência na sua área, com uma atuação que orgulha São Gabriel, e sem dúvida seu propósito de incrementar a geração de renda e de empregos merece a atenção do Poder Público, que está empenhado justamente nisso: garantir mais geração de emprego através do incentivo ao empreendedor local – afirma Rossano.

Segundo o prefeito, o trabalho que a empresa local desempenha é uma ¿prova de que o gabrielense é, sim, capaz de empreender com êxito e sucesso¿.