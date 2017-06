Escola de Santa Maria realiza oficinas para combater o racismo

Educação 05/06/2017 | 09h31 Atualizada em

O aumento de casos de racismo e discriminação, principalmente entre alunos das séries iniciais, foi o estímulo para o início de uma nova atividade extraclasse na Escola Municipal de Ensino Fundamental Chácara das Flores, em Santa Maria. Com o objetivo de promover o respeito às diferenças, a valorização da etnia negra e a consciência das próprias raízes, a diretoria da instituição escolheu aspectos da cultura africana para serem trabalhadas por meio de oficinas de capoeira, dança e percussão.

As atividades integram o programa Novo Mais Educação, do governo federal. A ação começou em março, mas, passados dois meses, os professores já observam as mudanças:

– Nossa escola tem muitos alunos negros. No início do ano letivo, percebemos algumas situações de conflito, de diferenciação entre eles, principalmente entre as crianças menores. Escolhemos então trabalhar com a cultura africana, a fim de dar a eles a consciência de que somos todos iguais – explica a professora Viviane Machado Leal, que coordena o programa.

As oficinas contam com a participação de 74 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Outros 20 alunos aguardam na fila de espera. Além das atividades de percussão, capoeira e dança, as crianças também devem frequentar oficinas de português e matemática, como reforço às aulas regulares, de segunda à sexta-feira, totalizando 15 horas semanais de atividades extraclasse, em turnos contrários ao horário das aulas.Para as oficinas, professores são custeados pelo programa federal para despesas de transporte e alimentação, no entanto, a participação é totalmente voluntária. A escola Chácara das Flores conta, atualmente, com oito professores para as atividades extraclasse.