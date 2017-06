Dupla rouba malote em frente de agência bancária

Violência 05/06/2017 | 14h17 Atualizada em

Um empresário foi assaltado, por uma dupla armada, na manhã desta segunda-feira, em Júlio de Castilhos. Ele foi surpreendido pelos assaltantes quando chegava ao banco, para fazer um depósito.

De acordo com informações da Brigada Militar, o fato aconteceu por volta das 9h de hoje. O empresário, um homem de 59 anos, estacionou o veículo em frente à Caixa Econômica Federal, onde depositaria o malote com dinheiro e cheques – o valor não foi informado pela Brigada Militar.

Assim que desceu de seu carro ele foi surpreendido. Um Cobalt, com duas pessoas - de cor preta, vidros escuros e de quatro portas - parou. O carona do veículo desceu do carro, encapuzado e apontou uma arma ao empresário. Ele disse para a vítima largar o malote ou atiraria contra ela.

O homem largou o malote no chão e saiu correndo para o interior da agência. O homem entrou no veículo. A dupla fugiu.

A Polícia Civil deve usar imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo e já tem suspeitos para o crime.