Dupla rende segurança de farmácia e foge levando mais de R$ 600

Criminalidade 05/06/2017 | 10h37 Atualizada em

Uma farmácia foi alvo de assalto na noite de domingo em Santa Maria. De acordo com o registro feito pela Brigada Militar, dois assaltantes chegaram à Farmácia São João, que fica na Avenida Borges de Medeiros, no Bairro Rosário, e anunciaram o assalto, por volta das 21h30min.

Na tentativa de coibir crimes, BM reforça policiamento nas ruas



A dupla estava armada com revólveres e rendeu o segurança da farmácia. No local, ainda estavam cinco funcionários e alguns clientes. Após renderem o segurança, os dois exigiram que os atendentes entregassem o dinheiro que havia no caixa. Foram entregues cerca de R$ 650 em dinheiro.

Ossada encontrada em Santiago pode ser de idoso desaparecido desde 2014



Em seguida, a dupla fugiu a pé. Ninguém ficou ferido durante a ação dos assaltantes. A BM fez buscas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.