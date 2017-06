Duas pessoas ficam feridas após carro colidir contra parada de ônibus

Trânsito 04/06/2017 | 17h57 Atualizada em

Duas pessoas (as idades não foram informadas) ficaram feridas e uma parada de ônibus foi completamente destruída em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, em São Sepé, na Região Central. O caso aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, na entrada da cidade.

De acordo com a Brigada Militar, um Kadett, com placas de São Sepé, trafegava pela via, no sentido Bairro-Centro quando o motorista teria perdido o controle do veículo e colidido em uma parada de ônibus. No veículo, também estava uma mulher. Com a colisão, o abrigo da parada de ônibus foi destruído.

Os dois ocupantes do carro foram encaminhados para o Hospital Santo Antônio e, posteriormente, foram transferidos para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) para realização de exames médicos. Na tarde deste domingo, eles já haviam sido liberados.



*Com informações de O Sepeense