Buracos são campeões de reclamação dos leitores  

Tem Conserto? 05/06/2017 | 15h01 Atualizada em

Os buracos de rua são campeões de reclamações enviadas pelos leitores do Diário à seção ¿Tem Conserto?¿. Das 25 demandas recebidas em maio, 15 eram sobre buracos. A página oficial da seção pode ser conferida aqui.



Além dos buracos, a reportagem ouviu reclamações sobre problemas de esgoto a céu aberto, falta de pavimentação nas ruas e paradas de ônibus sem proteção.

VEJA A SITUAÇÃO DOS PROBLEMAS



CONSERTADOS (6)



Rua dos Salsos, Bairro Residencial Lopes

Problema: Vazamento da rede de água

O que foi dito pela Corsan? As equipes estiveram no local, e foi aberto um serviço de pesquisa com geofonia para abertura no local exato do vazamento.

Como está hoje? Foi consertado.



Rua Paraíba, Bairro Nossa Senhora de Lurdes

Problema: Buraco em frente a garagem

Como está hoje? Foi consertado.

Rua João Goulart, Bairro Camobi

Problema: Buracos na rua

Como está hoje? Foi consertado.



Rua Reverendo Adolfo Ungaretto, Bairro Chacará das Flores

Problema: Buraco na rua

Como está hoje? Foi consertado.



Rua Doutor Wauthier, Bairro Vila Belga

Problema: Buraco aberto

Como está hoje? O buraco foi consertado. Porém, a mesma leitora entrou em contato para contar que, em função das chuvas, o buraco está cedendo novamente.



Loteamento Cipriano da Rocha, Bairro Parque Pinheiro Machado

Problema: Esgoto entupido

O que diz a Corsan: Será enviada equipe para a desobstrução.

Como está hoje? Foi consertado.



Leitora reclama que buraco consertado na Rua Doutor Wauthier voltou a ceder Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

NÃO CONSERTADOS (10)



Rua Alberto Pasqualini, Bairro Centro

Problema: Bloco de cimento no passeio público

O que foi diz a prefeitura:De acordo com os técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a retirada da estrutura é bastante complexa e não deverá ser retirada no momento.

Como está hoje? Não foi consertado.



Rua Célio Schirmer, no Bairro Nonoai

Problema: Rua sem pavimentação

O que foi diz a prefeitura: A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos esclarece que, no momento, não há previsão orçamentária para executar o serviço de asfaltamento.

Como está hoje? Não foi consertado.



Rua João Franciscatto, no bairro São José Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Rua João Franciscatto, bairro São José

Problema: Rua sem pavimentação

O que foi dito pela prefeitura? A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos pasta informa ainda que não há previsão de asfaltamento, pois a Prefeitura não tem orçamento para a realização de cobertura asfáltica em vias do município.

Como está hoje? Não foi consertado.

Rua Engenheiro Adi João Forgiarini, bairro Pinheiro Machado

Problema: Esgoto transbordando e falta de iluminação

Como está hoje? Não foi consertado.



Rua José Tavares, bairro Passo das Tropas

Problema: Buraco na rua.

Como está hoje? Não foi consertado.

Situação da parada de ônibus na rua General Rondon, Bairro Carolina Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Rua General Rondon, Bairro Carolina

Problema: Parada de ônibus sem proteção.

O que diz a prefeitura? Os servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana foram até o local mencionado e constataram que a estrutura da parada de ônibus está sem condições de ser reformada e deverá ser retirada. A pasta vai tentar remanejar estruturas de outros locais, utilizando materiais daqueles pontos de ônibus, que foram extintos.

Como está hoje? Não foi consertado.



Rua Lauro Machado Soares, Bairro São José

Problema: Buracos e crateras na rua.

Como está hoje? Não foi consertado.

Rua Jõao Guilherme Rademacher, no Bairro Perpétuo Socorro

Problema: Estado de abandono.

Como está hoje? Não foi consertado.

Rua João Octacilio Kuhn, no Bairro Perpétuo Socorro

Problema: Estado de abandono.

Como está hoje? Não foi consertado.



Rua Sete de Setembro, Bairro Perpetuo Socorro

Problema: Falta de recolhimento de lixo.

Como está hoje? Não foi consertado.



DEVE RECEBER VISTORIA



Rua José Carnelosso, Bairro Patronato

Problema: Buraco na rua.

O que foi dito pela prefeitura? A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos realizou vistoria e a incluiu no cronograma da pasta para que o serviço seja realizado.



Rua João Lino, Bairro Parque Pinheiro Machado

Problema: Buraco na rua e vazamento de água.

O que diz a Corsan? Corsan irá verificar a origem do vazamento.



Rua dos Jacarandas, Bairro Residencial Lopes

Problema: Buraco na rua.

O que foi dito pela prefeitura? A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informa que a rua está incluída no cronograma de serviços.



Rua Visconde de Pelotas, Bairro Centro

Problema: Buraco na rua.

O que foi dito pela prefeitura? A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informa que o problema é de conhecimento da pasta e está incluído no cronograma de serviços.



Rua José Carnelosso, Bairro Patronato

Problema: Buraco na rua.

O que foi dito pela prefeitura? A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos realizou vistoria no local e foi constatada a referida erosão. A via foi incluída no cronograma da pasta para que o serviço seja realizado



Rua Conde D¿eu, Vila do Carmo, Bairro Nossa Sra. do Perpetuo Socorro

Problema: Terreno Abandonado

O que foi dito pela prefeitura? Responsabilidade da Superintendência de Fiscalização da Prefeitura, que está tentando localizar dados do proprietário do imóvel para notificá-lo sobre a limpeza e manutenção do terreno. Caso a notificação não seja cumprida, a Superintendência de Fiscalização gera multa aos responsáveis pelo imóvel e pelo terreno.

SEM RESPOSTA

Rua Jorge Pedro Abelin, Bairro Nossa Senhora de Lourdes

Problema: Buracos na rua.



Rua Honório Magno, Bairro Duque de Caxias

Problema: Buracos na rua.



Rua Florisbino Figueiró, Bairro João Goulart

Problema: Esgoto a céu aberto

Como participar do "Tem Conserto"?

O "Tem Conserto?" recebe relatos de moradores de Santa Maria sobre questões envolvendo infraestrutura e mobilidade em Santa Maria.

– Envie seu relato pelo WhatsApp, para o número (55) 99973-0878, ou pelo e-mail renata.machado@diariosm.com.br.

– Não esqueça de informar seu nome completo e o local do problema.

– Fotos e vídeos podem ser encaminhados para o mesmo número.

– Você também pode informar sobre as medidas tomadas por você para solucionar a situação.