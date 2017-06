Assistência à comunidade e cobrança por prazos marcam audiência pública sobre o Restaurante Popular

Impasse 05/06/2017 | 20h25 Atualizada em

Os entraves para reabertura do Restaurante Popular Dom Ivo Lorscheiter, fechado desde 10 de março do ano passado, culminaram na 1ª audiência pública para tratar sobre o tema, na tarde desta segunda-feira.

O encontro foi marcado pela cobrança de prazos para que o local, que atendia cerca de 400 pessoas por dia, volte a funcionar, já que o prazo inicial dado pela prefeitura era para o final do primeiro semestre deste ano.

Manifestaram-se lideranças de entidades locais e estaduais, do Corpo de Bombeiros, vereadores, secretários municipais e público em geral.

O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, informou algumas reformas já feitas no imóvel e reiterou os dois motivos pendentes para reabertura: o laudo para as panelas de pressão e a elaboração do PPCI ( Plano de Proteção Contra Incêndio). No primeiro caso, Chaves justificou que, após ser aberta uma licitação para que empresas fizessem o conserto, uma a disparidade nos orçamentos acabou por atrasar o processo:

– Assim que assumi a gestão entrei no restaurante e vi que faltavam muitos ajustes. Eram 36 apontamentos vindos do Corpo de Bombeiros. Em fevereiro concluímos a parte elétrica, em maio, a estrutural e também investimos em hidráulica. Depois abrimos licitação e recebemos três orçamentos para o laudo das panelas. O mais baixo cerca de R$ 2,8 mil e o mais alto de cerca de R$ 20,8 mil, o que não nos cheirou bem. Agora, o setor de licitação está analisando a melhor forma para dar andamento nisso.



Chaves não informou sobre os prazos para a conclusão desses laudos.

Em relação ao PPCI, o secretário adjunto de Estruturação e Regulação Urbana, Elinor Fernando Dalla Lana, explicou que o engenheiro responsável pelo projeto atua na fase de levantamentos de todas as alterações do local para, só depois, encaminhar um laudo para aprovação do Corpo de Bombeiros:

– Já existia um PPCI do Restaurante Popular desde 2008, mas com essas alterações físicas e com a própria mudança na legislação (Lei Kiss), precisou ser alterado. Temos uma estimativa de 30 dias para encaminhar o laudo, mas é um processo demorado.

Dalla Lana salienta que, finalizado o laudo, cabe aos bombeiros apontarem as correções para que a prefeitura, então, faça a compra de equipamentos necessários e, só depois, encaminhe novamente à corporação para que seja feita a vistoria e aprovado o PPCI.

ASSISTÊNCIA

Durante o encontro, também foram cobradas a existência de políticas públicas municipais que contemplem pessoas que necessitam de alimentação, bem como ações que incentivem produtores que vivem da agricultura familiar – a principal fonte de abastecimento do restaurante popular.

Conforme o secretário João Chaves, a população pode contar com as sete cozinhas comunitárias existentes no município. Contudo, não há nenhum um controle de quem eram as pessoas que faziam refeições no restaurante popular e onde se alimentam atualmente.

– Era aberto ao público, não temos esse cadastro. O que queremos é que o restaurante seja aberto o mais rápido possível e com responsabilidade. Só o que não pode acontecer é tratar como um tema político de bandeira partidária.

A audiência pública foi proposta pelas comissões de Direitos Humanos e Cidadania, de Saúde e Meio Ambiente e a de Política Públicas da Câmara de Vereadores e pelo Conselho de Segurança Alimentar (Consea), a audiência também contou com a presença da OAB local, do deputado estadual Valdeci Oliveira, integrante do Núcleo População de Rua, de Porto Alegre, e demais representações da Assembleia Legislativa.



No final do encontro, se discutiu a formação de um grupo de trabalho para colaborar integrado por 10 representações de diferentes setores da sociedade. Daqui a um mês, uma nova reunião está marcada para tratar sobre o andamento dos procedimentos para a reabertura do restaurante.



Restaurante Popular

25 de setembro de 2008 – Prédio do Restaurante Popular Dom Ivo, com 1,7 mil metros quadrados, é inaugurado em Santa Maria

10 de março de 2016 – Restaurante Popular fecha as portas, após prefeitura romper o contrato com ONG Comitê Gaúcho de Ação e Cidadania, que administrava o local

Novembro de 2016 – Restaurante passa por reforma com custo de cerca de R$ 300 mil e inclui a troca do piso e alteração do layout (logística interna) entre outros serviços

Janeiro de 2017 – Secretaria de Desenvolvimento social dá início aos novos reparos ao local com base nos 36 apontamentos vindos do Corpo de Bombeiros