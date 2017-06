Assaltante entra em carro e obriga vítima a dirigir pela BR-158

Violência 03/06/2017 | 16h51 Atualizada em

Na manhã deste sábado, por volta das 7h15min,um homem, de 53 anos, estava em seu carro, um Logan, estacionado na Rua General Osório, no Bairro Medianeira, quando foi abordado por uma pessoa armada.

O homem entrou no veículo e mandou que a vítima começasse a dirigir até a BR-158, em direção a Itaara. Pouco antes de chegar ao município, o assaltante empurrou o motorista para fora do veículo e fugiu dirigindo. Dentro do veículo estava a mochila do proprietário, celular e carteira com documentos e cartões, que também foram roubados.

A vítima não ficou ferida e a polícia deve investigar o caso.