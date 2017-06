Amigos e clientes pedem: #FicaPompeo

União pelo bar 03/06/2017 | 19h44 Atualizada em

Clientes, amigos e vizinhos do estabelecimentos foram até o local hoje para demonstrar apoio pela permanência do bar Foto: Guilherme Borges / Newco DSM

Apesar do clima no Bar do Pompeo ser de descontração, típico do local, o motivo para tantas pessoas estarem no estabelecimento neste sábado está conectado à manifestação #FicaPompeo. Como noticiado no Diário, a prefeitura, ainda na gestão de Cezar Schirmer, entrou com um processo de reintegração de posse do quiosque do Parque Itaimbé, onde está situado o bar. Contudo, a primeira tentativa de conseguir uma liminar pelo Executivo foi negada pela Justiça.

Há cerca de dez dias, o proprietário do estabelecimento, Luís Pedro Pompeo, comentou com alguns clientes sobre a ação judicial, e as pessoas decidiram fazer um abaixo-assinado pela permanência do bar. Até as 18h deste sábado, cerca de 150 pessoas compareceram ao local para demonstrar apoio à causa.

O dono do bar, Pompeo estava bastante emocionado e se disse surpreso com a quantidade de pessoas que aderiram à causa.

– Eu não esperava que tantas pessoas se movimentassem pelo bar. Me deu medo, emoção e mais um monte de sentimentos. São 30 anos que nós estamos aqui. Minha família e eu cuidamos do local, da parte externa. Limpamos, pintamos, arrumamos tudo. Isto aqui é meu ganha pão – comenta.

Proprietário do Bar do Pompeo, Luís Pedro, diz que trabalha no lugar há 30 anos e ele, junto com a família, cuidam da área Foto: Guilherme Borges / Newco DSM

A artista visual Caroline Biasuz, 37 anos, uma das organizadoras do ato, diz que o Bar do Pompeo é uma espaço de união e comunidade no Parque Itaimbé e na cidade. Para ela, o estabelecimento é um dos poucos de Santa Maria verdadeiramente democráticos.

De acordo com Caroline, até às 18h de hoje, o abaixo assinado físico estava, em média, com 600 assinaturas e o virtual, aproximadamente, com 400. Ela diz que o abaixo assinado ficará no bar, para coletar mais assinaturas, até que a atual gestão da prefeitura chame o proprietário para uma conversa, quando o documento será entregue. Clique aqui para acessar a versão digital do abaixo assinado.