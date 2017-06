Adolescente é flagrado dirigindo bêbado após se envolver em acidente

Santiago 05/06/2017 | 11h37 Atualizada em

Um adolescente de 17 anos foi detido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã de domingo, no centro de Santiago.

Conforme informações da Polícia Civil, a Brigada Militar avistou uma caminhonete Strada trafegando em alta velocidade. O veículo colidiu em um poste na Rua Dr. Rivota, no Centro. Ao atender o acidente, os policiais identificaram que condutor do Strada era um adolescente. Foi feito teste do bafômetro que comprovou que ele estava embriagado _ o bafômetro comprovou que ele ingeriu 0,50 miligramas de álcool por litro de sangue.

O adolescente foi conduzido para o Pronto-Socorro do Hospital de Caridade de Santiago e entregue para os responsáveis. A caminhonete foi recolhida ao depósito do Detran.



O caso sob análise da Polícia Civil, que ainda vai ouvir os pais do menino para entender como ele teve acesso ao veículo. Conforme o delegado Charles Dias do Nascimento, é preciso saber se o veículo foi pego com ou sem autorização pelo garoto.

Só depois dessas respostas o delegado vai decidir se abrirá inquérito. O adolescente vai responder por ato infracional, e o caso será enviado para o Ministério Público que decide qual a medida protetiva adequada ao caso.



Conforme o delegado, se for comprovada que os pais entregaram o veículo, eles podem responder pelo artigo 310 do Código de Trânsito, que prevê como pena máxima detenção de 6 meses a 1 ano. Também será investigado quem forneceu bebida alcoólica para o adolescente. O responsável pode ser responsabilizado criminalmente, com pena máxima de 2 a 4 anos de prisão.