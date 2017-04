VÍDEO: música, dança e clima de amizade marcaram a 3ª Balada Inclusiva de Santa Maria

Festa do bem 05/04/2017 | 17h01 Atualizada em

Foto: Manuela Balzan / New Co

Uma quarta-feira à tarde pode até ser mais um dia de rotina comum, mas para cerca de 600 pessoas que participaram da 3ª edição da Balada Inclusiva de Santa Maria, foi inesquecível.

Prova disso, são os largos sorrisos, abraços e o clima de amizade e entretenimento que rolou durante a festa – um projeto da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Santa Maria– , que ocorreu no Aruna Club.



Assista ao vídeo:

– Estou simplesmente encantada. Isso é uma sociedade moderna, que pensa em reunir todo mundo. A organização foi fantástica por possibilitar esses momentos que serão inesquecíveis para eles – avalia Jane Zorzi, diretora da Escola Estadual Rômulo Zanchi, que levou alguns alunos ao evento.

Integrantes da Fuel Entretenimento interagiram com os participantes em clima de alegria e amizade Foto: Manuela Balzan / New Co

Entre as 14h e as 17h, a festa recebeu atrações como Sandro e Cícero, Douglas Braga, Edu e Andressa, DJ Fabiano Oliveira e Fuel Entretenimento. Os participantes aproveitaram os diferentes estilos musicais na companhia de familiares, amigos e vinculados a 14 entidades da cidade e região.

Segundo dos organizadores do evento, o publicitário da Apae, Renan Beltrão, a ideia é que a festa siga por muitos anos na cidade e cresça cada vez mais:

– Queremos sempre melhorar. Essa é uma oportunidade que dificilmente eles teriam,pois são poucas festas para eles e, o público da Apae, por exemplo, é 90% de baixa renda. Também porque eles estão interagindo com outras pessoas, dançando e desenvolvendo a autoestima.



Na 1ª edição, em 2015, o projeto contou com aproximadamente 90 pessoas e ocorreu para celebrar os 50 anos da Apae. No ano passado, a festa reuniu cerca de 500 participantes.

Escola Antônio Francisco participou da festa Foto: Manuela Balzan / New Co

A Balada Inclusiva também contemplou as atividades da Semana Municipal de Conscientização do Autismo e teve apoio da Associação de Pais e Amigos do Autista de Santa Maria - Autismo&Amor. Empresas locais também contribuíram com lanches, bebidas e decoração.