Trote solidário atende 500 pessoas na Escola Marista Santa Marta

Profissionais da Delegacia da Mulher, alunos e professores da Faculdade Palotina de Santa Maria (Fapas) e da Escola Marista Santa Marta promoveram um trote solidário na Nova Santa Marta.

No sábado à tarde, os profissionais e alunos dessas três instituições, além de voluntários, doaram algumas horas de seu final de semana para fazer a diferença na vida dessas pessoas, que receberam ajuda para preparar currículos de emprego, além de orientações de assistência jurídica e mediação familiar. E para melhorar a auto-estima, as crianças e as mulheres ganharam ainda corte de cabelo e maquiagem de graça. Mais de 500 pessoas foram atendidas.



Foto: Escola Marista Santa Marta / Facebook