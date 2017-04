Soro contra veneno de abelhas começa a ser testado em humanos

Saúde 03/04/2017 | 09h04 Atualizada em

A primeira fase de testes do soro antiapílico – para combater o veneno das abelhas – chegou à metade do estudo na última sexta-feira. O décimo paciente picado pelos insetos recebeu o soro no período de estudo clínico, quando a medicação é testada em seres humanos.

Esta fase do estudo teve início em fevereiro de 2016 e precisa alcançar 20 pacientes nesta primeira etapa, que tem por objetivo avaliar a segurança do soro. As pesquisas para se chegar a soro começaram há quatro anos, por meio de um consórcio entre o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Cevap/Unesp) e o Instituto Vital Brasil.

Ataque de abelhas deixa pelo menos 15 pessoas feridas em Rosário do Sul



A estimativa é que 50 pessoas morrem por ano no país em decorrência de múltiplas picadas de abelhas. Na região central do Estado, já foram três ataques registrados somente neste ano. Dois deles resultaram em óbitos – em um dos casos, de um homem, e, no outro, de um animal.

Uma retroescavadeira que estaria fazendo a limpeza do terreno da antiga viação férrea teria atingido, por acidente, uma colmeia, deixando 15 pessoas feridas em Rosário do Sul Foto: Renato Moraes / Gazeta de Rosário

O primeiro ataque ocorreu no dia 15 de janeiro. José Amilton Sotero de Azambuja, 51 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na BR-290, em São Gabriel, e ser atacado por um enxame. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore onde havia uma colmeia. Ele foi atacado pelas abelhas e morreu a caminho do hospital após uma parada respiratória.

Dois dias depois, 15 pessoas ficaram feridas após um ataque de abelhas, em Rosário do Sul. Uma retroescavadeira que estaria fazendo a limpeza do terreno da antiga viação férrea teria atingido, por acidente, uma colmeia. O funcionário que conduzia a máquina foi atacado e saiu correndo. Pedestres e motoristas que transitavam próximo ao local foram surpreendidos pelo ataque, que fez vítimas dentro de um raio de 100 metros.

Cachorro morre após ataque de abelhas em Rosário do Sul



O caso mais recente ocorreu no início de março, em Rosário do Sul. Um homem ficou ferido e o cachorro dele morreu devido às picadas dos insetos. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu), encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, medicada e liberada.

O médico infectologista Alexandre Naime Barbosa, pesquisador clínico do estudo, tem boas expectativas quanto ao soro:

– Já aplicamos (o soro) em 10 pacientes e não houve nenhum efeito colateral. Ainda não dá para ter grandes conclusões, mas já um indicativo de que ele pode ser promissor. A expectativa é que se consiga fazer um estudo com centenas de pacientes para mostrar a eficácia do soro, que pode ajudar a reduzir o número de mortes.

Homem morre após capotamento na BR-290 em São Gabriel



O infectologista explica que "quando a pessoa toma mais de 200 picadas, a quantidade de veneno é suficientemente grande para a intoxicação. Cada abelha tem pouco veneno, mas uma concentração muito alta atinge os músculos, gerando um problema sério de sobrecarga renal. Essa é a causa mais comum de óbito em pacientes que sofrem inúmeras picadas de abelhas."

Quando a pessoa é alérgica ao veneno de abelha, uma simples picada pode levar a um grave quadro de alergia generalizada e, até, causar óbito. Nesse caso, as consequências não têm relação com a toxicidade do veneno e o tratamento se limita a medidas para inibir a alergia.

Em agosto de 2016, o soro foi testado pela primeira vez. A técnica agrícola Camila Aguillar Prezotto sofreu mais de 400 picadas de abelhas, enquanto movia um tronco de madeira em Avaré, no interior paulista. Após quatro dias de internação, ela foi transferida para Botucatu e, em seguida começou a tomar o soro antiapílico, que foi 100% eficaz e, segundo a paciente, não provocou nenhum efeito colateral.

– É a primeira vez na história da medicina que se produz soro contra o veneno de abelha. Este é um problema nosso. A abelha africanizada é um tipo das Américas – diz o infectologista.

O soro é desenvolvido da mesma forma que os antídotos contra serpentes, com a captação do veneno, que é injetado na corrente sanguínea de grandes animais, que, com um volume grande de sangue, não se intoxicam. O sistema imunológico do animal produz os anticorpos contra aquele antígeno, que formarão a base ativa do soro. A primeira fase de testes termina no próximo ano.

*Com informações da Agência Brasil