Semana do autismo celebra diferenças e debate inclusão

Lucas Mallmann Paz conta com o apoio e o carinho dos amigos para superar as dificuldades

O mês de abril chega acompanhado por uma programação que chama a atenção para causas inclusivas. Em Santa Maria, ocorre a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Palestras, debates e até a Balada Inclusiva, coordenada pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), estão previstas. No domingo, é celebrado o Dia Mundial do Autismo, que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), abrange 1% da população mundial e uma a cada 68 crianças.



Com direitos assegurados pela legislação, várias medidas judiciais vêm sendo constantemente construídas e regulam, hoje, a questão da inclusão. Segundo a promotora de Justiça Regional de Educação, Rosangela Corrêa da Rosa, uma das ações mais recentes é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante o atendimento qualificado dentro da escola regular. Outro, e um dos principais documentos, é a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que completou 10 anos na última quinta-feira, e foi regulamentada no Brasil em 2009.

Os textos esclarecem o papel do Estado em dar condição de acessibilidade e igualdade de aprendizagem aos portadores, com número limitado de alunos por turma, espaços adequados e instrumentos pedagógicos.

Contudo, de acordo com pais, professores e especialistas, algo não tão explícito assim em lei parece ser uma das principais vias de mudança social quando o assunto é inclusão: o afeto e o respeito ao outro.

Matriculado no 5º ano do Ensino Fundamental, Lucas de Quadros Mallmann Paz, 11 anos, já sai da sala de aula rodeado pelos colegas. São abraços, beijos e uma interação quase que o tempo todo. Conforme a mãe do menino, a promotora Daniela de Quadros Mallmann Paz, Lucas tem, fora do ambiente escolar, acompanhamento em fonoaudiologia, terapia ocupacional, música, entre outros. Mas a sensibilidade do grupo de pessoas com o qual ele convive é o que mais motiva.– Emociono-me em falar, mas, mais que atividades para que ele acompanhe o aprendizado, o principal é ele estar em um lugar em que sinta feliz. E ele demonstra isso. Inclusão é acolhimento – define.

Manoela da Fonseca é a educadora especial da Escola Medianeira, instituição particular onde Lucas estuda. Lá, há cerca de 690 alunos, sendo 28 incluídos, com 16 monitores dedicados a eles. Segundo a professora, o princípio básico da educação inclusiva é que todas as crianças aprendam juntas, independentemente das dificuldades.

A promotora Rosangela acrescenta que a inclusão se dá na construção coletiva:

– Para os gestores, é fundamental se colocar no lugar da criança. A inclusão vai ser eficaz dependendo das condições de desenvolvimento que tiver – diz a promotora, enfatizando que a avaliação de professores e monitores tem de ser respeitada.

O QUE AINDA FALTA

O contexto da inclusão de Santa Maria ainda caminha a passos lentos. Apesar da causa ser a mesma, há diferentes nomenclaturas, casos e estatísticas.

Daniela, mãe de Lucas, vê a cidade carente de espaços e centros de atendimento especializado, bem como pouco incentivo a jovens autistas para o mercado de trabalho. A educadora especial Manoela também critica a generalização dos casos:

– As políticas são muito bonitas no papel, mas, quando se põe em prática, elas permitem distintas interpretações e nem sempre auxiliam no processo de inclusão. Um exemplo é quanto ao número de alunos por sala de aula, podendo chegar a três com uma mesma deficiência.

Na última terça-feira, o prefeito Jorge Pozzobom afirmou ao Diário que não se sabe o número de pessoas com autismo ou com Síndrome de Down na cidade. Até sexta-feira, não havia, na rede municipal de ensino, o registro com o número de alunos incluídos nas escolas. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o levantamento deve ser feito na próxima semana. A 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE) informou que, conforme os dados de 2016, a rede estadual tem 1.630 alunos de educação especial na cidade.

Já Cristian Evandro Sehnem, presidente Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Condepedesma), informou que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), em 2010, Santa Maria tinha 54 mil pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ele considera a criação de centros uma contradição, já que deve se pensar em uma ¿cidade de todos para todos¿.

PARTICIPE DA SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

Domingo

– 10h30min -Cinema Azul para Autistas. No Arcoplex Cinemas - Royal Plaza Shopping. Inscrições na página facebook.com/autismoeamor ou pelo e-mail autismoeamorsm@gmail.com

– 14h- Entrada em Campo com o Santa Maria Soldiers, no Estádio Presidente Vargas

Terça-feira

No conjunto III da Unifra (Rua Silva Jardim, 1.175). Inscrições no e- mail autismoeamorsm@gmail.com ou na página facebook.com/autismoeamor. (lugares limitados).

– 19h - Principais Direitos e o papel do Ministério Público na garantido direito à educação de qualidade dos Autistas, com a promotora de Justiça Rosangela Corrêa da Rosa

– 19h45min - Direito ao acesso à saúde, um dever do Estado, e a atuação da Defensoria, com o defensor público do Estado Juliano Ruschel

– 20h30 - Da busca pelo diagnóstico aos efeitos das intervenções em Autismo:um percurso incompatível com a solidão, com a educadora especial Joíse Bertazzo.

Quarta-feira

– 13h30min - Balada Inclusiva, com Sandro e Cicero, Douglas Braga, Edu e Andressa, DJ Fabiano Oliveira e Fuel Entretenimento. No Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300). Informações: (55) 3025-2105

