Segunda foi dia de volta às aulas em duas escolas de Santa Maria

Depois de professores e funcionários da rede estadual de ensino decidirem pelo encerramento da greve, em assembleia na última sexta-feira, as quatro escolas de Santa Maria que estavam com paralisação total já estão recebendo ou se preparam para recepcionar os alunos de volta. Na assembleia, a categoria definiu a volta das aulas para esta quarta-feira, mas duas escolas retomaram as atividades letivas, no três turnos, nesta segunda-feira: Cilon Rosa e Manoel Ribas. As direções dos dois colégios dizem que nesta terça-feira também terá aula normal.

Já a diretoria do Cícero Barreto afirma que as aulas no colégio voltam nesta quarta-feira, nos três turnos.

A escola Maria Rocha também fez greve total, desde o dia 15 de março. Entretanto, nesta-segunda, o colégio não atendeu as 10 ligações feitas pelo Diário, entre 13h30min e 18h30min. A 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) diz, que independentemente de greve, a direção da escola deveria estar no estabelecimento.

REPOSIÇÃO DAS AULAS

Segundo a 8ª CRE, cada instituição de ensino do Estado tem liberdade para elaborar o calendário de reposição das aulas.

Depois de pronta, a proposta deve ser encaminhada à 8ª CRE. O órgão passa a sugestão para a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), que deve homologar o calendário apresentado por cada colégio. A assessoria da 8ª CRE comenta que as escolas tem limite para usar 10 sábados ao longo do ano, porém, acredita que em caso de recuperação de aulas por motivo de greve seja permitido aumentar este número.

Porém, a vice-diretora do turno tarde da escola Manoel Ribas, Tania Costa Menegat, diz que a escola aguarda instruções da 8ª Coordenadoria para elaborar o calendário de reposição. Ela comenta que apresentou à CRE a proposta de usar os sábados para recuperar os 13 dias em que o colégio não teve aulas, mas recebeu a informação de aguardar orientações.

Colégio Maria Rocha fez todos os 13 dias de greve, agora precisa reavaliar o calendário do ano letivo Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

– Eles passam a direção e nós seguimos. Se é a escola que faz o calendário por conta, é a primeira vez – comenta a vice-diretora.

Já nos colégios Cícero Barreto e Cilon Rosa os professores vão fazer reuniões para debater sobre o calendário. A vice-diretora da tarde do Cícero, Maria Luiza Saurin, conta que a escola fez greve total durante os 13 dias de greve e mesmo que alguns professores não tenham paralisado, nenhuma atividade aconteceu em sala de aula. Já a vice-diretora do turno da manhã do Cilon Rosa, Giovana Stefanello, diz que o colégio teve menos que 13 dias de greve.

– A paralisação das outras escolas começou no dia 15 de março, a nossa começou no dia 17. Além disso, na semana passada, de 27 a 31 de março, alguns professores não grevistas deram aulas em período reduzido – comenta Giovana.

A vice-diretora do Cilon Rosa diz que mesmo as aulas em período reduzido deverão ser recuperadas, mas todo o esquema de reposição será debatido entre direção, setor pedagógico e professores da escola.