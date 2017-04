Santa Maria vai mapear pontos de alagamentos para buscar recursos com o governo

Infraestrutura 03/04/2017 | 08h02 Atualizada em

Para ampliar os investimentos em equipamentos e projetos voltados para a solução dos alagamentos de Santa Maria, uma comissão do Núcleo de Avaliação e Prevenção de Desastres do município vai buscar recursos junto aos governos do Estado e federal. A decisão foi tomada na última sexta-feira.

Serão duas linhas de frente para buscar o apoio. A primeira é montar um dossiê, com todos os pontos críticos de alagamentos de Santa Maria e levar a demanda ao governo do Estado. A segunda linha é o encaminhamento de relatórios ao Ministério da Integração Nacional para buscar recursos junto à União.

O vice-prefeito Sérgio Cechin diz que a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos já atua no conserto de demandas identificadas pelo Núcleo. Mas, destaca que é preciso investir em soluções permanentes:

– Temos de identificar os problemas e já resolvê-los, para evitar retrabalho, atacando os reais pontos – destacou Cechin, que é presidente do Núcleo de Avaliação e Prevenção de Desastres.

Levantamentos já realizados apontam que boa parte dos alagamentos é decorrente do assoreamento dos arroios, falta de vazão para o escoamento da água, entupimento dos bueiros e o descarte irregular de lixo.

Todas essas constatações e mapeamentos já realizados, de acordo com Cechin, farão parte do relatório que será apresentado ao governo do Estado para solicitar equipamentos e maquinário que ajudarão nos consertos.