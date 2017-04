Santa Maria registra dois assaltos a pedestre em menos de 7 horas

Criminalidade 02/04/2017 | 14h22 Atualizada em

Santa Maria registrou pelo menos dois assaltos a pedestre durante a madrugada e o início da manhã de sábado. Nos dois casos, as vítimas eram jovens que caminhavam pelas ruas da cidade quando tiveram seus pertences roubados.

O primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado. Dois jovens de 28 anos foram presos após assaltar duas jovens de 18 anos no Bairro Itararé. O caso aconteceu por volta das 3h30min, na Rua Visconde de Ferreira Pinto.

De acordo com a ocorrência policial, as jovens caminhavam pela rua quando foram abordadas pela dupla de assaltantes. Os dois exigiram que as jovens entregassem as bolsas. Segundo relato de uma das vítimas, um dos assaltantes pedia para que o outro mostrasse uma faca às vítimas para ameaçá-las.

Logo após pegarem as bolsas, os dois fugiram a pé. As jovens, então, acionaram a Brigada Militar (BM), que fez buscas pelas redondezas. A dupla foi encontrada na Rua Silva Jardim, no mesmo bairro, com os pertences das jovens. Também foi encontrada uma faca com um dos bandidos.

Conforme a ocorrência, um dos assaltantes era foragido do sistema prisional da cidade. Os dois foram recolhidos à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), e os objetos roubados foram devolvidos às vítimas.

Mais tarde, por volta do meio-dia, outra mulher também teve sua bolsa roubada, na Rua Conceição Wauthier, no Bairro Km 3. Ela contou aos policiais que teve sua bolsa puxada do braço por um assaltante. Dentro da bolsa, estavam aparelho celular, dinheiro, uniforme de trabalho e outros pertences da vítima.



Segundo a ocorrência, a mulher, que tem 40 anos, tentou segurar a bolsa, mas o assaltante teria ameaçado agredi-la caso ela não soltasse. Em seguida, ele fugiu a pé em direção ao Bairro Km 3. Até agora, o assaltante não foi localizado.