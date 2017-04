Sábado foi dia de chamada oral para preencher mais de 100 vagas na UFSM

Enem 02/04/2017 | 14h33 Atualizada em

A manhã de sábado foi de comemoração para muitas pessoas que, até então, estavam em uma lista de espera para uma vaga no Ensino Superior na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e agora, são calouros de diferentes cursos.

No Auditório Multiuso, ao lado do prédio da reitoria, no campus de Camobi, mais de 150 pessoas participaram da chamada oral para preenchimento de vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). À medida em que os candidatos iam sendo chamados, já entregavam a documentação e eram encaminhados para a matrícula. Nesta segunda-feira, eles já devem começar a assistir as primeiras aulas como universitários.

Como e onde fazer reclamações na prefeitura



O professor Jerônimo Tybusch, responsável pelo Sisu na UFSM, presidente da comissão de ingresso e também coordenador de planejamento acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), explica que ainda é preciso fazer um levantamento para saber se todas as 113 vagas que estavam disponíveis, foram preenchidas. Mas ele garante: mais de 95% já estão ocupadas.

Caso tenham sobrado vagas, ainda é possível fazer uma 4ª chamada, desde que os alunos sejam chamados e matriculados até 7 de abril, para não serem prejudicados na frequência escolar.

ESPECIAL: Quando parte da infância é sobre uma carroça



– É o segundo ano que fizemos chamada oral, um método muito eficiente e que resulta em um maior preenchimento das vagas, mais do que quando tínhamos o vestibular. O Sisu faz com que mais pessoas, que ficam na lista de espera, sejam chamadas para as vagas – explica Tybusch.

No ano passado, também houveram chamadas orais de 97% das vagas foram preenchidas.