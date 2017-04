Projeto transforma vidas por meio da capoeira em São Sepé

Região 05/04/2017 | 15h00 Atualizada em

No último sábado, foi feita a entrega de uniformes aos alunos e instrutores dos grupos de capoeira que realizam trabalhos sociais em São Sepé. A destinação da verba, liberada pela prefeitura, foi sugerida pelo vereador Paulo Nunes (PSB), por meio de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015.

Pela manhã, o Grupo Herdeiros da Ginga recebeu os materiais, no Bairro Londero, onde atendem os aprendizes. À tarde, os alunos do Grupo Berimbau, reunidos na Academia do Bairro Pontes, comunidade onde atuam, receberam seus abadas (uniforme para a prática da atividade). As entidades oferecem aulas gratuitas a crianças e adolescentes.

A emenda sugeria a liberação de R$ 5 mil para incentivo e desenvolvimento social nas comunidades. Para os grupos de capoeira, foram destinados R$ 2 mil para a confecção de 40 camisetas e 20 abadas. Defensor das bandeiras de inclusão social e fortalecimento das atividades nos bairros, Nunes relata que o valor é simbólico, mas terá impacto importante para os alunos. Ele prevê, ainda, a liberação de mais R$ 3 mil para incentivar escolinhas de futebol nos bairros.

– Para mim, este trabalho é o que me faz acordar todos os dias e lutar por oportunidades iguais para todos, e o esporte tem este poder de transformação – diz.

Segundo Nunes, a intenção é beneficiar grupos que realizam a inclusão social por meio do esporte.

– Foi um ato de valorização e incentivo ao papel que estes grupos desenvolvem na nossa comunidade. A parceria se faz necessária também para que estes movimentos se fortaleçam e criem vínculos de confiança com os moradores – afirma.

O vereador é fundador do Projeto Vila Esperança, que há 11 anos realiza atividades sociais nos bairros. Ele destaca a importância da parceria entre poder público e entidades sociais:

– Estamos doando e, ao mesmo tempo, cobrando o comprometimento desses grupos com o bem público. Os espaços utilizados devem ser cuidados e limpos pelos usuários e de forma nenhuma devemos aceitar o vandalismo.

(Com informações de Camila Gonçalves/Câmara de São Sepé)