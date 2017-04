Programação vai celebrar os 190 anos do Coronel Niederauer

Forças armadas 03/04/2017 | 10h00 Atualizada em

A 6ª Brigada de Infantaria Blindada está promovendo diversas atividades para comemorar seu aniversário e, também, os 190 anos de nascimento do coronel João Niederauer Sobrinho, patrono da unidade.

Entre os eventos estão as Olimpíadas da Brigada Niederauer. As atividades iniciam nesta terça-feira, nas instalações do 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, e devem reunir cerca de 5 mil militares nas provas que acontecem ao longo da semana.

Na próxima quarta-feira, será realizada uma solenidade cívica, a partir das 16h, junto ao monumento localizado na Avenida Rio Branco. Uma outra solenidade está marcada para a quinta-feira, às 17h, no pátio de formatura do quartel-general, localizado na Avenida Borges de Medeiros.



A programação comemorativa segue até 28 de abril, quando será realizada a Temporada Hípica, a partir das 9h, no centro hípico do Campo de Instrução de Santa Maria (Cism).

A 6ª Brigada de Infantaria Blindada concentra, em Santa Maria, 10 de suas 13 organizações militares. As demais sediam-se em Santa Cruz do Sul, Alegrete e Rosário do Sul. Seu efetivo total gira em torno de 5,3 mil militares, entre homens e mulheres.



