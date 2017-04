Professor da UFSM lança livro sobre a ditadura que pode ser copiado de forma gratuita

53 anos do golpe militar 01/04/2017 | 14h34 Atualizada em

Há 53 anos, no dia 1º de abril, o regime civil-militar era instaurado no Brasil. O fato não marcou apenas os 21 anos de ditadura que se seguiram, mas deixou um legado para os dias atuais. É sobre essa transição que trata o livro "Saudades do Futuro", do professor da Universidade Federal de Santa Maria Gilvan Dockhorn.



Além de fazer um resgate histórico "atual nos dias de hoje", como define o autor, o livro foi pensado para ser compartilhado/copiado. Sob licença Creative Commons (que permite a reprodução livre da obra, desde que seja dado o crédito do autor e não haja ganhos financeiros pela reprodução), o livro está disponível para venda na Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria (Cesma) por R$ 16.



_ Como eu utilizei recursos públicos para fazer a pesquisa e editar o livro, queria que fosse aberto, possível de ser copiado por qualquer pessoa sem restrições. Qualquer um pode copiar, usar da forma que achar melhor. Só não pode ganhar dinheiro com isso. O livro todo foi feito de forma colaborativa, da edição à concepção da capa. Até minhas duas filhas estão nele.



Nesta sexta-feira, "Saudade do Futuro" foi lançado em um evento realizado na Universidade de Coimbra, Portugal, durante o Colóquio Internacional "Transições para a democracia e Memória da Ditadura", do qual o professor participa representando a UFSM.

– Ele fala sobre a transição da ditadura em um momento democrático. A ideia é rememorar as questões daquela época para que tenhamos uma referência de porquê o nosso sistema político é tão fraco, por exemplo – explica o autor.



O livro é baseado na tese de doutorado "A Redefinição do Estado Autoritário Brasileiro: A Perspectiva do Parlamento Sul-Riograndense (1974-1984), defendida em 2004 na Pontifícia Universidade Católica (PUC/RS). .

A inspiração para o nome do livro veio de uma frase de Luis Fernando Verissimo: "No fim, o que a gente mais sente falta do passado é seu futuro".



– Nos idos dos anos 80, a previsão de que o Brasil seria, finalmente, conduzido à um patamar há muito almejado parecia estar próxima de ser concretizada. Mas as bases do processo de transição não permitiam vislumbrar um futuro promissor...E o Brasil, mais uma vez, atestou a máxima de que seria o eterno país do futuro – completa.

Após 32 anos do início da redemocratização, o país guarda marcas daquele período. Gilvan aponta que o Estado autoritário da época ainda não terminou, apenas se repaginou.

– Se compararmos 2017 com a década de 1970 e 1980, há uma crise política muito semelhante. Assim como naquele período, hoje existe uma sociedade polarizada que se agride por ter diferentes opiniões, só que agora em 140 caracteres na internet – observa.