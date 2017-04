Prefeitura pede R$ 4,5 milhões à União para reduzir alagamentos

Chuvarada 05/04/2017 | 08h36 Atualizada em

A previsão é que vem chuva forte para Santa Maria e região no final de semana. Depois dos estragos provocados pelos alagamentos na cidade, sobretudo, no final de semana de 11 e 12 de março, quando 700 famílias foram atingidas, a prefeitura assegura que já está com as equipes organizadas para o caso de emergência. Nesta quarta-feira, às 14h, uma reunião fará o levantamento e estudará a atuação nos principais pontos de risco:



– Já tivemos um laboratório daquela vez e estamos todos a postos: Guarda Municipal, Defesa Civil e secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Caso precise, o Centro Desportivo Municipal (CDM) também tem espaço para receber as pessoas – informou o secretário da Casa Civil da prefeitura, Guilherme Cortez.

Uma comissão do Núcleo de Avaliação e Prevenção de Desastres (NAPD) do município trabalha na busca de recursos junto aos governos estadual e federal. Um dossiê com os pontos críticos de alagamentos será encaminhado ao Estado.

Conforme Rafael Dulor, chefe de Gabinete do vice-prefeito, Sergio Cechin – Cechin também é presidente do NAPD –, foi solicitado ao Ministério da Integração Nacional R$ 4,5 milhões. O recurso junto à União será investido no desassoreamento de cursos d¿água urbanos do município, bem como na limpeza e em intervenções de estabilização e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs). Para a execução dos serviços, a contrapartida da prefeitura será de R$ 108 mil.

Durante uma reunião, na segunda-feira, o prefeito Jorge Pozzobom, representantes do secretariado e o reitor Paulo Burmann oficializaram a parceria entre o Executivo e a UFSM para tratar do assunto.