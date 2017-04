Obra de reconstrução da ponte de Jaguari será retomada

Região 01/04/2017 | 10h28 Atualizada em

Segundo a prefeitura de Jaguari, a retomada das obras de reconstrução da ponte que desabou em 2015 está mais perto de acontecer. No dia 23 de março, os engenheiros Ricardo Vuaden e Carlos Toniolo, da Superintendência de Obras de Arte do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), estiveram reunidos com o prefeito Beto Turchiello (PMDB) para tratar da questão.

Estrutura de 118 anos cedeu quando veículos passavam sobre ela. Parte da carreta ficou pendurada e carro caiu no rio Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Após o encontro, os engenheiros se deslocaram até a ponte sobre o Rio Jaguari. No local, eles fizeram uma inspeção do serviço iniciado e realizado até aqui pela empresa EcoPontes. De acordo com Turchiello, após a assinatura do aditivo do contrato entre o município e a empresa, e o posterior pagamento da primeira medição, deverá haver o reinício das obras de reconstrução da ponte centenária. A data não foi informada.

A estrutura cedeu em maio de 2015, quando uma carreta bitrem e um carro passavam sobre ela. Metade da carroceria do caminhão caiu na água, enquanto a outra parte e a cabine ficaram penduradas na ponte. Uma Saveiro que seguia atrás também caiu no rio. O motorista conseguiu se salvar.

A ponte foi construída em 1899, em concreto, ferro e madeira. Por ser muito antiga e estreita, permitia a passagem de apenas um veículo por vez. Desde o desabamento, o acesso a Jaguari é feito por outro caminho, quatro quilômetros adiante da ponte.