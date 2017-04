No final de semana, pode chover mais do que o previsto para abril

Previsão do tempo 04/04/2017 | 07h28 Atualizada em

Neste final de semana, há previsão de temporal na maior parte do Estado. Nas regiões Central, Oeste, Campanha e Missões, a chuva deve ser muito forte e pode até ultrapassar a média prevista para todo o mês de abril.

Em Santa Maria, a previsão de chuva para este mês é de 121 mm, porém, o meteorologista formado pela UFSM Gustavo Verardo explica que, os dados da previsão do último domingo e segunda-feira indicavam que, em dois ou três dias poderia chover de 180mm a 200mm. E não choveu.

Consultores do Sírio Libanês elaboram plano para o Regional



– Podem acontecer estragos provocados pela chuva, alagamentos e até mesmo deslizamento de terra. No sábado, principalmente, terá vento forte – explica Verardo.

O que explica essa previsão é a formação de sistemas de baixa pressão, os chamados ciclones. Isso acontece porque os ventos giram em sentido horário e acabam transportando ar quente da superfície para níveis mais altos da atmosfera. Assim, nuvens carregadas se formam e provocam instabilidade no tempo.

Após duas décadas, Asmar deixa sede em cumprimento de reintegração de posse



Verardo explica que, a região de fronteira com Argentina é uma região propícia para esses ventos, e que esses fenômenos são mais comuns no outono. Depois, o temporal deve ir em direção ao Uruguai.

FRIO SÓ NO FINAL DO MÊS

Segundo a previsão, as temperaturas vão baixar com a chuva, mas ainda não será frio. O meteorologista explica que Santa Maria deve ter temperaturas mínimas abaixo de 15ºC na segunda quinzena do mês de abril.