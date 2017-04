Na rede básica de saúde, há 5 pediatras para atender 31 mil crianças

Santa Maria 05/04/2017 | 17h01 Atualizada em

Não há parâmetro que se conheça que determine o número ideal de pediatras pela população de crianças. Mas, diante da realidade de Santa Maria, do Estado e do país, nem é necessário estatística para saber que há déficit de profissionais da área.



A falta dos especialistas para cuidar da saúde infantil é relatada pelos pais, que procuram pelo atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e não encontram, e pelo município, que tenta contratar médicos e não consegue. Para se ter uma ideia, Santa Maria tem 31 mil crianças com idades entre 0 e 9 anos (conforme censo do IBGE). Na rede básica de saúde, há apenas 5 pediatras para atender essa demanda, uma média de 6 mil crianças por pediatra.

A dificuldade em ofertar o serviço cresceu nos últimos anos, atingindo até os convênios, segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremers), Fernando Weber Matos:

– Principalmente, no caso do pediatra, a atividade principal é a consulta médica, que é muito mal remunerada pelos convênios. Nos empregos públicos, a remuneração também é muito baixa, o que faz com que ele opte pelo trabalho em consultório (particular) ou em clínicas.

Conforme Matos, a procura por residência na área diminuiu bastante nos últimos anos pela alta complexidade da especialidade e pela baixa remuneração.

– É um fenômeno interessante sob o ponto de vista social. A sociedade remunera mal, os médicos deixaram de procurar a especialidade, e quem opta pela área acaba pegando um mercado melhor de trabalho pela ausência de profissionais – analisa o médico.

É assim também em âmbito local. Na Atenção Básica de Santa Maria, os pediatras praticamente sumiram. Segundo Liliane Mello Duarte, superintendente de Atenção Especializada e Hospitalar, há seis especialistas no quadro do município.

O Diário fez um levantamento nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade e constatou que somente em cinco delas têm atendimento de profissional da área: Floriano da Rocha (Cohab Santa Marta, Região Oeste), Wilson Paulo Noal (Camobi, Região Leste), José Erasmo Crossetti (Centro), Itararé (Itararé, Região Nordeste), Dom Antônio Reis (Medianeira, Região Sul). Cada uma com um pediatra.

A unidade Joy Betts, no Bairro Chácara das Flores, na Região Norte, tem um médico voluntário que atende três vezes por semana. Na maioria dessas UBS, o atendimento é feito por meio de agendamento. Algumas, de uma semana para a outra.

Sem pediatras, as unidades de uma região acabam encaminhando os pacientes para as de outra. Isso causa grande procura nos locais onde há o serviço, consequentemente, filas e pacientes que voltam para casa sem atendimento.

– Tem bastante procura, muita gente vai embora. Algumas (crianças) encaminhamos para o PA do Patronato – diz Letícia Mota, que responde pela unidade Erasmo Crossetti, no Centro.

E quando um médico entra em férias, como ocorreu na segunda-feira na unidade do Itararé, a população da região fica desassistida porque é difícil conseguir um profissional para preencher as escalas. O efeito cascata é a superlotação do Pronto-Atendimento (PA) Infantil no Bairro Patronato.

Veja as unidades onde há pediatra:

Floriano Rocha (Cohab Santa Marta)

Segundas e quintas-feiras, com agendamento (unidade não soube dizer número de fichas). Telefone: (55) 3212-1222

Wilson Paulo Noal (Camobi)

De segunda a sexta-feira, 12 fichas por dia no turno da manhã. Fichas entregues no mesmo dia da consulta. Telefone: (55) 3286-2457

José Erasmo Crossetti (Centro)

Quartas e sextas-feiras, 16 fichas (mais quatro de triagem), com agendamento nas segundas. Telefone: (55) 3223-9829

Itararé (Itararé)

De segunda a sexta-feira, porém, pediatra entrou em férias até o dia 24. São 10 fichas por dia, mas atende os que chegarem. Agendamento é feito todos os dias para a semana seguinte. Telefone: (55) 3223-9920

Dom Antônio Reis (Medianeira)

Segundas e quartas-feiras, com 14 fichas por dia, com agendamento feito às quartas para a semana seguinte. Telefone: (55) 3223-5588

Joy Betts (Perpétuo Socorro)

Segundas, quartas e sextas-feiras, por pediatra voluntário, entre 5 e 6 fichas, entregues no memso dia. Telefone: (55) 3222-1231