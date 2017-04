Mutirão no Husm oferece 50 exames para detectar câncer de laringe

Prevenção 04/04/2017 | 11h31 Atualizada em

O dia 16 de abril é considerado Dia Internacional da Voz. Em comemoração à data, os serviços de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, de Otorrinolaringologia e a Unidade de Reabilitação-Núcleo de Fonoaudiologia do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) irão promover uma série de atividades. O plano é conscientizar a população sobre os cuidados para evitar as doenças da laringe e a importância do diagnóstico precoce de câncer nessa região.

A primeira delas ocorrerá dia 17 de abril, quando haverá um mutirão com a oferta de 10 exames da laringe. Profissionais farão a avaliação de pessoas com queixas como ronquidão, nódulo no pescoço, dor na garganta, dificuldade para engolir e alteração na voz.

A segunda ação será realizada entre os dias 18 e 27 de abril. Nesse período, serão ofertados outros 40 exames de laringe nos ambulatórios da Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia, na Ala II do Husm.

Para ser atendido no dia do mutirão ou para marcar exame durante a segunda ação, é preciso agendamento prévio. Para isso, basta ligar para o telefone (55) 3213-1784. Quem já tiver feito algum outro exame da laringe, deve levá-lo para mostrar ao médico.



No dia 28, das 14h às 18h, no auditório Gulerpe, no campus da UFSM, ocorrerá o Seminário da Voz, com a participação do Serviço de Fonaudiologia do hospital. A primeira palestra da tarde será sobre Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Laringe.



Na sequência, serão abordados temas como métodos de diagnóstico e prevenção do câncer, doenças benignas da laringe e desafios da fonoterapia para o paciente oncológico e profissionais da voz.

– A voz, além de ser a identidade da pessoa, é o meio de comunicação e instrumento de trabalho para muitos profissionais, como professores e cantores. Também traduz o estado de saúde do indivíduo. Uma voz rouca, por exemplo, merece atenção – afirma Maria da Graça Vidal, cirurgiã de Cabeça e Pescoço e organizadora do evento.

