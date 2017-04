Mulher é morta a tiro durante festa em Santa Maria

Assassinato 02/04/2017 | 16h34 Atualizada em

Uma jovem de 25 anos foi morta com um tiro na madrugada deste domingo em Santa Maria. Patrícia dos Santos Soares estava em um baile funk, em um bar na Vila Renascença, no bairro de mesmo nome, região oeste da cidade.

O crime ocorreu por volta das 5h, conforme o registro da Brigada Militar (BM), que foi chamada ao local após o namorado de Patrícia ter encontrado o corpo dela no banheiro, com um tiro no peito. Os dois estavam no baile funk, que ocorria sem liberação das autoridades competentes, quando teria ocorrido uma confusão no local. Logo depois, Patrícia foi encontrada morta.

De acordo com a BM, não foi encontrada a arma do crime. Dentre as pessoas que estavam no local quando a polícia chegou, nenhuma disse ter ouvido o disparo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O titular da DHPP, delegado Gabriel Zanella, já ouviu os primeiros depoimentos. O inquérito deve ser instaurado nesta segunda-feira para identificar o autor e a motivação do fato. Segundo o delegado, já há algumas suspeitas, mas nada de concreto.

O corpo de Patrícia passava por perícia no Departamento Médico Legal (DML) na tarde deste domingo. O exame deve esclarecer, ainda, se ela estava grávida de 3 meses, conforme testemunhas teriam dito à polícia. Se isso se confirmar, Zanella explica que o crime ganha um agravante.