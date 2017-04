Motorista é preso por tráfico após se envolver em acidente de trânsito

Santiago 03/04/2017 | 11h30 Atualizada em

Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de sábado, em Santiago. Ele se envolveu em um acidente de trânsito no centro da cidade, por volta das 21h30min e, quando os policiais foram atender a ocorrência, encontraram a droga.

De acordo com a Brigada Militar, o homem dirigia uma Montana quando bateu em dois veículos que estavam estacionados, na Rua Tito Becon. Ele não se feriu e não havia pessoas nos outros veículos. Cerca de 88 gramas de cocaína estavam escondidos no compartimento do ar-condicionado do carro e mais de R$ 1,3 mil em dinheiro foram localizados com o suspeito.

O homem foi preso e encaminhado para o Presídio Estadual de Santiago.