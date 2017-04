Motorista é preso após se envolver em acidente e discutir com policiais

BR-287 01/04/2017 | 14h38 Atualizada em

Na tarde de sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santiago prendeu em flagrante o motorista de uma Montana. O condutor atropelou os cones que sinalizavam uma obra e depois se envolveu em um acidente na BR-287.

Por volta das 15h30min, a PRF foi informada de que o veículo tinha atropelado vários cones de sinalização de uma obra de manutenção da rodovia, próximo da Vila Nazaré, no Km- 455. O condutor ainda teria ameaçado um funcionário da obra com uma faca.

Com essa denúncia, a PRF deslocava para o local quando foi avisada de um acidente, próximo de onde houve a queixa do Montana, no Km- 420. Ao chegar no local, os policiais viram que um dos veículos envolvidos no acidente era o mesmo que havia atropelado os cones.

De acordo com a PRF, o motorista da Montana invadiu a pista contrária e colidiu, frontalmente, em uma Strada. Ninguém ficou ferido.

O condutor da Montana, além de apresentar sintomas de embriaguez, teria discutido com os policiais e socorristas que estavam no local. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, desacato, ameaça e resistência e levado para a DPPA e depois para o Presídio Estadual de Santiago.