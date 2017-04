Monumento de Rosário do Sul ganha pintura nova

Região 04/04/2017 | 14h30 Atualizada em

O monumento a Nossa Senhora de Fátima, que fica junto à Praça do Estudante, em Rosário do Sul, foi pintado na semana passada. A ação foi necessária em função de uma pichação no local, que havia sido totalmente pintado há pouco tempo por meio de uma doação de tinta feita por uma cidadã rosariense, oportunidade em que também foi feita a recuperação de toda a iluminação do ponto turístico.

Segundo a secretária de Desporto e Turismo, Janete Gonçalves Ruffo, desta vez os custos da pintura foram pagos pelo município.

– Pedimos que a comunidade nos ajude a cuidar, é um patrimônio de todos – ressalta.

A secretária informa, também, que será feita a revitalização do pórtico de entrada da cidade. A estrutura receberá nova pintura, plotagem e iluminação, que abrangerá o canteiro e o meio-fio.