Mais de 3,6 mil moradores de Santa Maria querem proibição de carroças

Uma petição online organizada pelo projeto Cavalos Aposentados de Santa Maria já recolheu 3.614 mil assinaturas digitais. A entidade busca apoio para protocolar na Câmara de Vereadores um projeto de lei de iniciativa popular pela proibição do uso de carroças de tração animal no município.



Segundo um dos apoiadores da causa, o veterinário Alexandre Caetano, para que o pré-projeto, que está pronto, seja encaminhado, é preciso o apoio de 10 mil pessoas. A votação é feita por uma página na internet. Além de votar, as pessoas podem deixar comentários.



Dados do Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal (Iabea) aponta para uma estimativa de 2 mil cavalos em situação de vulnerabilidade, maltratados e desnutridos no município até janeiro de 2017. O mesmo estudo estima que existem entre 2,8 mil a 3 mil carroças circulando pela cidade.



Esses números foram apresentados durante reunião na Câmara de Vereadores, no dia 7 de março, com protetores de animais. O caso evidenciou uma situação que se arrasta há muito tempo em Santa Maria e, até hoje, não foi resolvida. De lá para cá, a causa conseguiu quase mil apoiadores a mais.A proposta é alterar o Código de Posturas, que hoje permite a utilização de animais de tração.

– Existem casos em que as pessoas cuidam dos cavalos, mas a maioria não cuida – diz o médico veterinário, que integra o instituto e que, há um mês, assumiu um cargo na Secretaria do Meio Ambiente com a missão de começar a implantar as leis em benefício dos animais.

PROJETOS

Nos últimos dois anos, dois projetos-sugestões nesse sentido foram apresentados pelo ex-vereador Cezar Augusto Gehm, atual assessor especial do Instituro de Planejamento (Iplan). Os vereadores não podem apresentar projeto de lei que gere gastos ao município, por isso, o projeto-sugestão.

Em 2015, a proposta era para que a prefeitura substituísse gradualmente as carroças de papeleiros por carrinhos elétricos. Mas, o projeto não prosperou na prefeitura, que poderia levá-lo adiante ou não.

No final de seu mandato, em 2016, o ex-vereador apresentou um segundo projeto-sugestão sobre o tema. A proposta tratava da redução gradual, em até oito anos, da circulação de carroças de tração animal nas ruas. Esse projeto também não teve andamento no Executivo.