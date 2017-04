Mãe e dois filhos são baleados em Santa Maria

Violência 04/04/2017 | 09h05 Atualizada em

Três pessoas foram vítimas de uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira, em Santa Maria. A mãe, de 52 anos, e os dois filhos, de 26 e 13 anos, foram baleados em frente à residência onde moram, no bairro Urlândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), por volta das 20h, um homem desceu de um Palio, na frente da casa das vítimas, e efetuou disparos contra a família. A mulher foi atingida no pé direito, e o adolescente foi baleado no joelho esquerdo. Ambos foram atendidos no Pronto-Atendimento do Patronato. O jovem foi atingido por dois tiros nas nádegas e encaminhado para o Hospital Universitário de Santa Maria.

Pouco depois do crime, por volta das 20h30min, o Palio foi encontrado em chamas na BR-392, no bairro Passo das Tropas. O veículo estava com a placa clonada e, por meio do número do chassi, os policiais identificaram que ele tinha sido roubado em Porto Alegre.



Conforme a ocorrência, esse mesmo Palio teria sido visto no bairro Urlândia em um tiroteio. Investigações preliminares dão conta de que a tentativa de homicídio teria relação com a morte de Tiarles Brunelli Santos, 26 anos, assassinado na frente de casa, no mesmo bairro, na madrugada de segunda-feira.

O suspeito ainda não foi localizado. A Polícia vai investigar os casos.