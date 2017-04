Kombi pega fogo no centro de Santa Maria

Que susto! 05/04/2017 | 09h24 Atualizada em

Uma Kombi ficou em chamas no início da manhã desta quarta-feira, no Centro de Santa Maria. O caso aconteceu na Rua dos Andradas, por volta das 8h. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria incendiado após um problema no motor. Ninguém ficou ferido.

O técnico contábil Antonio Sérgio Bagolin, que estava chegando ao trabalho, próximo a Unifra, contou ao Diário que o veículo pertence a uma empresa prestadora de serviços gerais, e que o motorista estacionou após perceber algo errado com a Kombi.



Uma loja, localizada em frente de onde o incêndio aconteceu, ajudou a conter as chamas com extintor até os bombeiros chegarem.

– Havia muitas pessoas ao redor quando a Kombi começou a pegar fogo. Todos se assustaram, mas ninguém ficou machucado – relata Bagolin.