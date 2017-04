Justiça determina que mulher e filha de funcionário da Kiss recebam indenização e pensão

Caso Kiss 05/04/2017 | 09h04 Atualizada em

A viúva e a filha de um funcionário da boate Kiss, morto no incêndio de 27 de janeiro de 2013, devem receber indenização de R$ 187,4 mil, além de pensão mensal equivalente a 70% do que o empregado recebia como remuneração. O salário dele era de R$ 900.

Associação de pais de vítimas vai a Brasília tratar sobre processos



A indenização deve ser dividida entre mãe e filha, assim como a pensão mensal, recebida pela viúva até a data em que o marido falecido completaria 74 anos (2057) e pela filha até o dia em que completar 25 anos de idade (2038). A decisão é da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) e modifica parcialmente sentença da 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria.

Recursos

O trabalhador foi contratado pela boate Kiss como gerente de copa em fevereiro de 2012. Estava em serviço no dia do incêndio - 27 de janeiro de 2013. Na época, o gerente estava com 33 anos. Sua mulher estava grávida, e a filha nasceu um mês e meio após a tragédia, em 15 de março.

No julgamento de primeira instância, foi fixada a indenização por danos morais em R$ 100 mil, bem como o limite de 24 anos para o recebimento da pensão por parte da filha.

Réus da Kiss podem recorrer ao TJ e a tribunais superiores antes do júri popular



A família entrou com recurso junto ao TRT-RS, conseguindo ampliar a indenização. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).

margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.87;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.65px;font-family:'Minion Condensed';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"> Réus da Kiss podem recorrer ao TJ e a tribunais superiores antes do júri popular

A família entrou com recurso junto ao TRT-RS, conseguindo ampliar a indenização. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).