Jovem leva cinco tiros no Centro em Santa Maria

Criminalidade 01/04/2017 | 09h51 Atualizada em

Um jovem, de 21 anos, foi baleado no começo deste sábado, no Centro, em Santa Maria.

De acordo com informações da Brigada Militar, o jovem estava na Rua Serafim Valandro, em frente de uma casa noturna, quando foi atingido pelos tiros. Outro jovem, de 20 anos, seria o autor dos cinco disparos.

Um dos tiros atingiu o peito da vítima e os outros acertaram uma perna. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), para atendimento médico. O fato aconteceu por volta da meia-noite.

Pouco depois disso, as pessoas que estavam no local e presenciaram o episódio, identificaram o suspeito de atirar para a Brigada Militar, que imediatamente iniciou as buscas. Ele foi preso quando chegava em sua casa, no Bairro Divina Providência. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

A Polícia Civil vai investigar o fato.