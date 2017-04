Inclusão e alegria marcam Dia Mundial do Autismo em Santa Maria

Dia Mundial do Autismo 02/04/2017 | 18h50 Atualizada em

Uma sessão de cinema e entrada em campo com o Santa Maria Soldiers, no Estádio Presidente Vargas, foram algumas das atividades especiais que marcaram o Dia Mundial do Autismo, ontem, em Santa Maria. As ações fazem parte da Semana Municipal de Conscientização do Autismo, organizada pela Associação de Pais e Amigos do Autista de Santa Maria – Autismo&Amor.



Foto: Divulgação

Segundo o presidente da associação, Paulo César Freitas, o objetivo das atividades era chamar a atenção das autoridades e da população para necessidades como saúde e educação de qualidade para quem tem o transtorno. Em Santa Maria, o atendimento ainda é realizado no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), sendo que o autismo é um transtorno neurológico e não mental.

Foto: Divulgação

No cinema, pela manhã, 23 crianças assistiram à animação O Poderoso Chefinho. À tarde, em função do barulho do estádio, um grupo menor, formado por seis pequenos, entraram no campo e assistiram ao jogo do Soldiers. As atividades seguem até quarta-feira.



Programação:



Terça-feira:

No conjunto III da Unifra (Rua Silva Jardim, 1.175).Inscrições no e- mail autismoeamorsm@gmail.com ou na páginafacebook.com/autismoeamor. (lugares limitados).

– 19h - Principais Direitos e o papel do Ministério Públicona garantido direito à educação de qualidade dos Autistas, com a promotora deJustiça Rosangela Corrêa da Rosa

– 19h45min - Direito ao acesso à saúde, um dever do Estado,e a atuação da Defensoria, com o defensor público do Estado Juliano Ruschel

– 20h30 - Da busca pelo diagnóstico aos efeitos dasintervenções em Autismo:um percurso incompatível com a solidão, com a educadoraespecial Joíse Bertazzo.



Quarta-feira



– 13h30min - Balada Inclusiva, com Sandro e Cicero, DouglasBraga, Edu e Andressa, DJ Fabiano Oliveira e Fuel Entretenimento. No Aruna Club(Av. Walter Jobim, 300). Informações: (55) 3025-2105