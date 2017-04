Idoso é morto a tiros em Faxinal do Soturno

Violência 04/04/2017 | 15h04 Atualizada em

Um idoso foi morto a tiros nesta tarde em Faxinal do Soturno, na Região Central. Luiz Moreira do Carmo, 60 anos, foi alvejado com seis disparos de arma de fogo na Avenida Antônio Buzzeto, na área central do município.

De acordo com a Brigada Militar, o idoso era funcionário da prefeitura e, no momento do crime, realizava a limpeza da rua. Informações preliminares apontam que o suspeito teria passado pelo local do crime a pé, por volta das 14h, e efetuado os disparos contra a vítima, que morreu na hora.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime nem a motivação. Este foi o primeiro assassinato ocorrido na cidade em cerca de dois anos, segundo a BM.

A Polícia Civil está no local realizando a perícia.