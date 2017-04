Homem morre em acidente em Santana da Boa Vista

Trânsito 03/04/2017 | 11h10 Atualizada em

Um homem de 50 anos morreu após um acidente na BR-392, em Santana da Boa Vista, no final da tarde de domingo. Antônio Airton Ferreira Dorneles dirigia um Chevette quando, por volta das 17h30min, no Km 193, houve a colisão entre o veículo e uma caminhonete Freemont.

Foto: PRF Pelotas/Divulgação

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Pelotas, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu sobre a ponte do Arroio Areião. O Chevette, com placas de Santana da Boa Vista, trafegava no sentido Pelotas-Santa Maria e a caminhonete, com placas de São Gabriel, seguia no sentido contrário quando aconteceu o choque frontal.

Bandidos armados assaltam trailer de lanches em Santa Maria



Dorneles morreu no local do acidente. Outros três ocupantes do Chevette ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. Nenhum dos quatro ocupantes da Freemont teve ferimentos. A PRF não informou a identidade dos feridos nem para qual hospital eles foram encaminhados.

A pista chegou a ficar bloqueada para atendimento das vítimas e houve congestionamento de cerca de 5km, mas, ainda na noite de ontem, por volta das 23h30min, o trânsito foi liberado.

Adolescente é morta a facadas em São Francisco de Assis



O corpo de Dorneles está sendo velado em Santana da Boa Vista e o sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal da cidade.