Homem é baleado em lancheria em Santa Maria

Um homem de 38 anos sofreu uma tentativa de homicídio no final da noite de terça-feira, em Santa Maria. Ele foi atingido por volta das 23h na BR-392, no bairro Lorenzi.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), o homem estava em uma lancheria quando um suspeito efetuou vários disparos com uma arma de fogo. Um dos tiros atingiu as costas da vítima.

Ele foi atendido e encaminhado para o Pronto-Atendimento do Patronato. Não há suspeitos. A Polícia vai investigar o caso.