Homem armado assalta farmácia no centro de São Sepé

Uma farmácia foi alvo de assalto no início da tarde de terça-feira, em São Sepé, na Região Central. Dois funcionários da Farmácia Nicola, que fica na Rua Rio Branco, na área central da cidade, estavam no local no momento do assalto.

De acordo com ocorrência policial, um assaltante entrou no estabelecimento, por volta das 12h30min, armado com um revólver. Ele ameaçou os funcionários e exigiu que eles entregassem o dinheiro que estava no caixa. Em seguida, o homem fugiu levando uma quantia não especificada em dinheiro e alguns produtos da farmácia.

Os dois atendentes não ficaram feridos, e o assaltante ainda não foi localizado pela polícia.