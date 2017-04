Guarda + Brigada Militar: como foi a primeira operação conjunta nas ruas de Santa Maria

Segurança pública 05/04/2017 | 08h03 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

"Não podemos ser ilhas isoladas." A frase, uma referência à obra de Erico Verissimo, foi dita pelo capitão Rodrigo Oliveira, policial militar do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar.



Na opinião do oficial, a citação faz sentido no momento de tentar explicar à população a importância da integração entre os diferentes órgãos de segurança que atuam em Santa Maria, entre eles, Polícia Civil, Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), Brigada Militar (BM) e Guarda Municipal.



Clique na imagem abaixo para acessar o vídeo, fotos e a reportagem completa da primeira ação integrada da Guarda Municipal e da Brigada Militar.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM