Grupo armado assalta micro-ônibus de excursão que iria para Rivera

Violência 01/04/2017 | 10h10 Atualizada em

Mais de 20 pessoas, que estavam em um micro-ônibus de turismo, foram vítimas de um assalto, na madrugada deste sábado, em Santa Maria. O veículo era de uma excursão, que iria até Rivera, no Uruguai.

Conforme informações da Brigada Militar, o micro-ônibus fez uma parada, por volta das 5h30min, na BR-287, na altura da Vila Caramelo. Neste local, um casal iria embarcar para a viagem. Seriam os últimos passageiros programados para a excursão. Neste momento, quatro pessoas armadas entraram no veículo e anunciaram o assalto. A polícia ainda não tem informações sobre quantas e que tipo de armas os ladrões usavam e se eles estavam com o rosto coberto ou não.

Os bandidos levaram dinheiro e pertences das vítimas. A quantia também não foi apurada. Depois, os assaltantes desceram na BR-158, próximo do Rincão dos Ventos, e fugiram a pé.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec). Nesta segunda-feira, começarão a serem ouvidas as primeiras testemunhas _ o motorista e os passageiros. Segundo a polícia, não está descartada a participação do casal que embarcou no mesmo local em que os bandidos aguardavam o veículo.