Governo anuncia reforço na segurança: chamará 683 policiais concursados e 500 da reserva

O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta segunda-feira reforço para uma das áreas mais carentes do Estado: a segurança. O anúncio foi transmitido AO VIVO pela Rádio Web Piratini.

Na coletiva de imprensa, o governador anunciou que 683 concursados (421 para a Brigada Militar, 141 para a Polícia Civil, 101 para os Bombeiros e 24 profissionais da área da saúde da BM) serão convocados nos próximos dias.



_ Além de autorizar o chamamento imediato de novos policiais, determinei que se faça um estudo, o mais rápido possível, para um novo concurso em todas as áreas da segurança. O prazo é de no máximo um mês _ disse Sartori.



Conforme o secretário de Segurança, Cezar Schirmer, que estava presente na coletiva, o chamamento não está condicionado à aprovado do pacote de medidas enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa.

– O governador foi claro que esses policiais serão chamados imediatamente – disse Schirmer, esclarecendo o condicionamento à aprovação dos projetos na Assembleia, principalmente ao projeto relacionado à aposentadoria dos servidores, tem relação com o novo concurso.

Além dos concursados, o secretário Cezar Schirmer anunciou que 500 policiais da reserva devem voltar à ativa até o dia 10 de maio. Eles irão trabalhar em escolas, videomonitoramento e serviços administrativos, liberando os atuais agentes para o policiamento ostensivo.

Não há informações sobre a distribuição desses policiais nas unidades do Estado. Se eles ficarão concentrados na Capital ou serão distribuídos para as cidades do interior.