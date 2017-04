Foragido e cúmplice são presos em flagrante em Itaara

Investigação 05/04/2017 | 19h09 Atualizada em

A Polícia Civil, durante uma operação na manhã desta quarta-feira em Itaara, prendeu em flagrante um casal por posse ilegal de arma de fogo. A mulher, de 56 anos, é suspeita do crime de ameaça. Já o homem, de 34, era foragido da Justiça.

Segundo o delegado Gabriel Zanella, responsável pela ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da mulher, no bairro Estação Pinhal, que resultou na prisão dela.

O homem, foragido do Presídio Estadual de Sobradinho, foi encontrado dentro do banheiro da casa da mulher. Além disso, foram encontradas uma arma ilegal .38 no local. Os dois foram encaminhados ao Presídio Regional de Santa Maria.