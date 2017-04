Fique atento aos sintomas de doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais

Combustível do corpo 01/04/2017 | 14h02 Atualizada em

A série de reportagens das doenças que mais vitimaram moradores de Santa Maria em 2016 encerra-se nesta edição e trata sobre as enfermidades nutricionais, metabólicas e endócrinas. Segundo levantamento feito pela prefeitura, essas doenças totalizaram 90 mortes no ano passado. O nutricionista Luiz Santos da Silva diz que as enfermidades nutricionais, em sua grande maioria, são os problemas do corpo mais suas consequências. Ele cita autoimagem distorcida (quando a pessoa se vê diferente do que é) como um dos principais motivos para que as pessoas procurem especialistas da alimentação.



A nutricionista Paola Turchiello, 29 anos, nem sempre teve uma relação de amizade com a comida, mas, hoje, ajuda outras pessoas a perceberem que é preciso ficar de olho na saúde em primeiro lugar. Ela conta que, quando era adolescente, teve uma relação muito complicada com os alimentos, principalmente com os doces, e chegou a desenvolver distúrbios alimentares. Ela lembra que se espelhava muito em revistas de moda e entendia os corpos das modelos, apresentado nas páginas, como padrão de beleza. Para se encaixar naquele perfil, Paola restringia muito sua alimentação e, depois de muito tempo sem aguentar o ritmo de comer pouco, acabava substituindo uma refeição por algo que ela estava com muita vontade de comer. Depois disso, pulava as demais refeições do dia.– Ficava muito tempo sem comer, praticava exercícios em jejum. Essas coisas todas que, hoje em dia, eu sei que não são corretas – diz.



Paola lembra que pediu ajuda para a mãe, mas porque queria perder mais peso, pois ainda não tinha entendido que aquilo era um problema. Porém, percebe, agora, que a mãe dela já estava atenta aos sinais e aproveitou a solicitação da filha para levá-la ao nutricionista e ao psicólogo.Depois de um tempo com acompanhamento dos especialistas, Paola decidiu que queria ser nutricionista. Ela comenta que sempre teve interesse pelas profissões da área da saúde e considerava as opções, mas afirma que foi para a área da nutrição, pois tinha muita curiosidade sobre o assunto.

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A ACEITAÇÃO



Agora, Paola reforça que é muito bem resolvida com seu corpo e, inclusive, salienta que os corpos apresentados nas revistas estão longe do padrão de beleza ideal para ela.– Tive que trabalhar muito com a coisa da aceitação e valeu muito a pena, porque, hoje, eu me aceito de verdade, bem do jeitinho que eu sou. É claro que eu continuo me cuidando, mas com consciência – explica.



E não é apenas com o próprio corpo que Paola fez as pazes. A relação com a alimentação também é muito mais pacífica hoje em dia, e ela diz que conversa sobre isso com seus pacientes. O trabalho dela é com reeducação alimentar de forma gradual, sem passar perto de dietas (a não ser em casos específicos, quando é necessário), e diz que vê as pessoas mais felizes com os resultados que atingem. A nutricionista destaca que é importante tornar o momento das refeições prazeroso, com ênfase no sentir-se bem ao comer, porque, "se não está sendo, tem algum problema aí".



O nutricionista Luiz da Silva e a endocrinologista Brenda Alberto concordam que um estilo de vida saudável é a melhor maneira de prevenir as doenças nutricionais e endócrinas. Eles listam como as principais enfermidades diabetes, obesidade, o colesterol alto, hipertireoidismo e hipotireoidismo. Os especialistas concordam que a mais complicada de todas é o diabetes, que tem mais fatores de risco e que o hipertireoidismo é, entre estas enfermidades, a que registra óbitos com mais frequência. Entretanto, Brenda diz que, apesar de graves, essas doenças têm índices de morte, de maneira geral, muito baixos.



Apesar de essas doenças não terem cura, tratamentos contínuos as controlam muito bem, segundo a endocrinologista.Já Silva diz que a maioria de seus pacientes chegam ao consultório com problemas de imagem destorcida.

– As pessoas não estão contentes com o corpo, mas esquecem de pensar no quesito saúde. Muitas vezes, essas pessoas querem ser magras, dentro de um padrão estético, mas esquecem do que é saudável – comenta Silva.

Luiz da Silva diz que falta cuidado com a saúde Foto: Gabriel Haesbaert / Newco DSM

O especialista lembra que a alimentação saudável não priva as pessoas de comerem o que gostam. Para o nutricionista, o problema está nos excessos. Silva lembra que fome é uma coisa, e apetite, é outra. Ele explica que fome é quando a pessoa sente vontade de comer algo específico, em geral um pedido oculto do corpo para repor determinado nutriente que falta no organismo. Já o apetite é alimentar o corpo, independentemente de ser com alimentos saudáveis ou não, é uma satisfação ao paladar.



ÍNDICE DO CORPO



Brenda reforça que, no quesito de autoimagem distorcida, as pessoas esquecem fatores como o índice de massa corporal, mais conhecido pela sigla IMC, que é um índice adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), usado para o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade. O IMC pode ser calculado a partir de dois simples dados: peso e altura. Esse índice é usado para identificar o excesso ou a carência de peso em qualquer pessoa a partir dos 2 anos de idade. Seus resultados são bastante confiáveis, mas a sua principal falha é o fato dele poder superestimar a quantidade de gordura em pessoas que tenham muito peso devido a uma grande massa muscular, como são os casos de atletas de alto rendimento e fisiculturistas.



Foto: Arte DSM