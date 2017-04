Falta de professores na rede municipal de Santa Maria preocupa pais

Educação 03/04/2017 | 10h03 Atualizada em

A falta de professores na rede municipal de Santa Maria está preocupando muitos pais. A operadora de caixa Camila Müller, 28 anos, é mãe de Thauany de Oliveira, 7, aluna do 2º ano do Ensino Fundamental da Escola Professora Maria de Lourdes Bandeira Medina, no Bairro Chácara das Flores, região norte de Santa Maria. A mãe reclama que a filha teve apenas uma semana de aulas desde o dia 20 de fevereiro, quando começou o calendário letivo do município.



– Primeiro não tinha professor. Daí, apareceu uma professora, mas, na última segunda-feira, a Thauany foi para a escola e a mandaram de volta para casa. Disseram que a professora se acidentou e não volta mais para dar aulas – conta Camila.



A operadora de caixa diz que está preocupada com o andamento do ano letivo e se estas aulas perdidas serão recuperadas.

O Diário apresentou, anteriormente, a situação da Escola Maria de Lourdes Castro, no Loteamento Leonel Brizola, na Região Centro-Leste, que precisa de oito professores para completar o quadro de docentes. Contudo, a falta de professores não é um problema apenas dessas duas escolas. Outras instituições de ensino também aguardam a chegada de profissionais.

Segundo a Superintendência de Comunicação da prefeitura, o número de escolas que sofrem com a falta de educadores deverá ser apresentado nesta segunda-feira, assim como o número total de professores que ainda é preciso para suprir a demanda.

A prefeitura abriu cinco editais para convocação de professores, em regime emergencial, sendo que três deles estão em andamento. O prazo do edital número 3, que chama 14 profissionais, encerra-se nesta segunda-feira. Os professores devem se apresentar na Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa (Rua Venâncio Aires, 2.277, no 3º andar), das 8h às 13h, com a documentação exigida disponível em cada um dos Editais.

A prefeitura afirma que as aulas serão recuperadas e que os calendários devem ser elaborados por cada uma das escolas, com acompanhamento da Secretaria de Educação (Smed) e homologados pelo Conselho Municipal de Educação. De acordo com a Superintendência de Comunicação, quando chegar o momento de as aulas serem recuperadas, a responsabilidade de fiscalizar se as escolas seguem os calendários de reposição é da Smed.