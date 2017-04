Em protesto por pavimentação, moradores de São Sepé bloqueiam estrada

Região 05/04/2017 | 21h00 Atualizada em

Os moradores dos bairros Zenari e Hípica, em São Sepé, se reuniram na tarde desta quarta-feira em um protesto para cobrar melhorias do poder público em relação ao acesso à região. A poeira constante e a falta de reparos que amenizem o problema foram as principais pautas do protesto. Os manifestantes bloquearam a estrada de acesso aos bairros e ao Tupanci com pneus, pedras e madeira e colocaram fogo, ocasionando interrupção no trânsito do local.



Manifestantes fecharam estrada de acesso aos bairros Zenari e Hípica para cobrar liberação de recursos prometidos Foto: Pedro Corrêa / O Sepeense

De acordo com alguns moradores, a prefeitura prometeu molhar a área para amenizar a situação. Durante o protesto, um caminhão do Corpo de Bombeiros estava no local atirando água na estrada para baixar a poeira. Os moradores reclamam que o pó afeta a rotina deles, tanto nas tarefas domésticas como nas atividades de lazer e na saúde das pessoas.

Jamile Alfama Pacheco, 27 anos, diz não aguentar mais o descaso do poder público com o local. Ela tem um filha de nove anos que sofre de fibrose cística, doença que afeta os pulmões e o pâncreas. De acordo com Jamile, a filha precisa fazer várias aspirações respiratórias durante o dia. Todos os anos, a menina é internada, e a poeira afeta a saúde da criança.

Os moradores alegam que os problemas são comuns e ainda não foram resolvidos. Em 2013, o Ministério das Cidades prometeu cerca de R$ 11 milhões para realizar obras no trecho da Hípica até a Associação dos Funcionários da Cotrisel (AFC), porém o governo reduziu o recurso para R$ 1,5 milhão, e até agora ainda não repassou o dinheiro para a prefeitura.

O vereador Élcio Teixeira (PMDB) esteve no local e disse apoiar a causa. Segundo ele, é preciso que o Legislativo esteja atento às demandas do município. O parlamentar disse, ainda, que já foi feito um pedido de providência para o local e que é aguardada uma resposta.

Os moradores da localidade disseram à reportagem que já foram realizados inúmeros protestos e abaixo-assinados pedindo solução para a prefeitura. Segundo uma pessoa que não quis se identificar, essa semana houve pelo menos quatro episódios de risco na estrada, que quase resultaram em acidente. O morador disse também que nesta época de safra o trânsito de caminhões é intenso e que, às vezes, os motoristas passam dos limites. Segundo relato, já aconteceu de condutores apostarem ¿pegas¿ (corridas) de carreta na estrada. Caso não surta efeito, o grupo pretende realizar medidas semelhantes na próxima semana, no Bairro Zenari.

A prefeitura informou que está requisitando ao Ministério das Cidades informações sobre o recurso de R$ 1,5 milhão para a pavimentação dos acessos aos bairros Zenari e Hípica. Além disso, há expectativa da vinda de recursos de emenda parlamentar para colocação de calçamento de pedras em 220 metros de rua no acesso ao Bairro Zenari.

