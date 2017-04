Em fiscalização, mais de 1,2 tonelada de alimento é apreendida

Segurança alimentar 05/04/2017 | 18h10 Atualizada em

Agentes da força-tarefa do Programa Segurança Alimentar vistoriaram, ontem, 11 mercados de Santana da Boa Vista. Aproximadamente 1,2 tonelada de alimentos foi inutilizada durante a ação.



Os principais problemas encontrados pelos agentes da da força-tarefa foram produtos sem indicação de procedência, vencidos e alimentos fora da temperatura adequada.

Foto: Ministério Público / Divulgação

Participaram da operação o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - Segurança Alimentar - (Gaeco), Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, o promotor de Justiça de Caçapava do Sul, Diogo Gomes Taborda, representantes da Vigilância Sanitária Estadual, Vigilâncias Sanitárias Municipal e Secretaria Estadual da Agricultura (Seapi).



Foto: Ministério Público / Divulgação

*Com informações do Ministério Público do Rio Grande do Sul